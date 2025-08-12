الثلاثاء 12 أغسطس 2025
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولةالدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري. 

 

