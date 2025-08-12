تعرف على ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، تسلمت الأربعاء الماضي نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ضوابط الفوز فى الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة

وقبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ، يجب معرفة آليات نظام الفوز فى الانتخابات سواء فى النظام الفردى أو القائمة.

وطبقا لقانون مجلس الشيوخ، يعلن فوز المرشح فى الانتخاب بالنظام الفردى، الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية، (50+1 من عدد الأصوات الصحيحة فى الدائرة الواحدة).



الحالة التى يتم فيها اعادة الانتخابات

فإن لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تٌجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

بما يعنى ترشح أعلى اثنين حصلوا على أصوات إذا كانت الدائرة مخصص لها مقعد واحد، أما اذا كانت الدائرة مخصص لها مقعدين تكون الإعادة بين 4 مرشحين.

فى حالة القائمة الواحدة،يعلن انتخاب القائمة التى حصلت نسبة 5% من عدد الناخبين المقيدين

وبالنسبة للقائمة الوحيدة المترشحة فى الانتخابات بنظام القوائم، يعلن انتخاب القائمة التى حصلت نسبة 5% من عدد الناخبين المقيدين فى كل دائرة من دوائر القوائم فإن لم تتوفر النسبة المطلوبة أعيد انتخابها مرة أخرى.

وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المُخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.