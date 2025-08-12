متحول جنسيا، النيابة تأمر بحبس البلوجر ياسمين

أمرت النيابة العامة بحبس التيك توكر المعروف باسم "ياسمين"، الشهيرة بلقب "ياسمين تخلي الحجر يلين"، وذلك لاتهامها ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والإساءة لاستخدام وسائل التواصل بما يخالف القوانين والأعراف المجتمعية 4 أيام على ذمة التحقيق.

القبض على البلوجر متحول جنسيا



وتعود الواقعة إلى رصد الإدارة المختصة بوزارة الداخلية نشاطا مثيرا للجدل على عدة منصات إلكترونية، حيث دأبت المتهمة على نشر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات وألفاظا غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل الإلكتروني، وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه المقاطع أثارت استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، لما تحمله من تجاوزات تمثل اعتداءً على قيم المجتمع وأخلاقياته.



وأوضحت التحريات أن التيك توكر "ياسمين" ليست أنثى كما هو شائع على صفحاتها، بل تبين أثناء الفحص الأمني أنها (متحول جنسيا)، كما عثرت قوات الأمن بحوزتها على أدوات جنسية مختلفة، ما يعزز الشبهات حول طبيعة الأنشطة التي تمارسها وتروج لها عبر الإنترنت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.