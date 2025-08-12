رئيس قطاع براعم نادي المقاولون يلتقي بأولياء أمور اللاعبين الجدد

عقد رئيس قطاع الناشئين، بنادي المقاولون العرب يسري عبد الغني، لقاء مع أولياء أمور اللاعبين الجدد المنضمين لفريق البراعم مواليد 2017 في خطوة لتعزيز التواصل مع أسر اللاعبين.

شهد اللقاء حضور محمد محمود، المشرف الفني لقطاع البراعم، والدكتور إبراهيم البطل، المشرف على مدربي حراس المرمى، حيث تم تناول عدة مواضيع مهمة تتعلق بتطوير اللاعبين.

براعم المقاولون



في بداية اللقاء، رحب يسري بأولياء الأمور، مشددًا على أهمية تعاون أولياء الأمور مع أبنائهم للحفاظ على صحتهم من خلال التغذية السليمة والالتزام بمواعيد التدريبات.

وأشار إلى التزام القطاع بتوفير بيئة ملائمة تشمل استشارات غذائية من خلال دكتور التغذية الصحية ودعم نفسي من قبل المعد النفسي للقطاع، بالإضافة إلى التدريب الفني لمدربين متخصصين.

وأوضح محمد محمود حقوق وواجبات اللاعبين، مشيرًا إلى أهمية تعاونهم في خلق بيئة مناسبة للتطوير.

وفي سياق متصل، تناول الدكتور إبراهيم البطل كيفية التعامل مع اللاعبين خلال التدريبات، مؤكدًا على أهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية لتحقيق أفضل النتائج في تطوير مهارات حراس المرمى.



وفي نهاية اللقاء تم التقاط صورة تذكارية تعكس روح التعاون بين جميع الأطراف، مما يعزز الأمل في مستقبل مشرق لفريق المقاولون.

وكان نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، أعلن في وقت سابق عن بدء تطوير ملاعب قطاع الناشئين، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرياضية للنادي.

يأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، حيث يسعى النادي لتوفير بيئة تدريب مثالية للاعبي الناشئين والشباب.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن تطوير الملاعب سيكون شاملًا، مع التركيز على تجهيزها بأفضل المعايير لتلبية احتياجات الفرق.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام النادي بتعزيز قدرات اللاعبين الشباب وتحقيق النجاح في المنافسات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.