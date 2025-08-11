اللجنة الفنية الدائمة لـ "التصدي للشائعات" بالأعلى للإعلام تعقد اجتماعها الدوري

عقدت اللجنة الفنية الدائمة لـ "التصدي للشائعات"، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، المشكلة وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 713 لسنة 2025، اجتماعها الدوري.



لقاء الرئيس برؤساء الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام

وأشاد أعضاء اللجنة بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه رؤساء الهيئات الإعلامية، على إعلاء حرية الرأي والتعبير واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، وإتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، وهو ما يعكس رؤيته لتمكين المؤسسات الإعلامية من أداء دورها في توعية المجتمع وتقديم المعلومة الدقيقة بطريقة مهنية.

المعايير الأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي

وأوضح أعضاء اللجنة أن هذه التوجهات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف وموضوعي يسهم في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

ثم جرى استعراض ما يمكن أن تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال مكافحة الشائعات والأفكار المغلوطة والهدامة، كما تم مناقشة سبل التنسيق لعمل جلسة موسعة بمعهد إعداد القادة التابع للوزارة تضم صناع المحتوى المشهورين بتقديم محتوى هادف وجيد يتماشى مع العادات والتقاليد المصرية، وكيفية الاستفادة منهم في أعمال اللجنة.

كما تم التنسيق بين مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإذاعة المصرية، لبث محتوى عبر جميع الإذاعات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، حول مفاهيم الأمن السيبراني وكيفية حماية الأفراد.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد لطفي، رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة "ممثلًا لوزارة التعليم العالي"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.