اتحاد المستأجرين: عقود الإيجار القديم شرعية وأُبرمت برضا المالك والقانون

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن المستأجرين القدامى ليسوا معتدين على الملكية الخاصة كما يُشاع، بل هم طرف في عقود إيجار رضائية أُبرمت برضا المالك والمستأجر، واستندت إلى قوانين نافذة آنذاك، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي صدر في إطار شرعية دستورية كاملة، وليس قانونًا استثنائيًا كما يتم الترويج له.

نظام الإيجار القديم

وأضاف الجعار، خلال لقائه في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن المالك حين أجر عقاره كان على علم بالقوانين المنظمة للعلاقة، وبأن الإيجار سيكون ممتدًا، وهو ما أيدته المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بشرعية الامتداد لمرة واحدة لورثة الدرجة الأولى.

قواعد جديدة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن التشريع الجديد لـ الإيجار القديم شابه التعسف من خلال فرض قواعد جديدة على عقود قائمة ومراكز قانونية مستقرة منذ سنوات طويلة، بما يتعارض مع مفهوم النظام العام الذي يحمي العلاقات التي استقرت بمرور الزمن.

وأوضح أن المشرع كان بإمكانه تعديل الأجرة تدريجيًا تماشيًا مع أحكام المحكمة الدستورية، دون الإضرار بجوهر العلاقة أو المساس باستقرار آلاف الأسر التي تعتمد على الوحدات السكنية والتجارية القديمة كمصدر رزق.

وأكد الجعار أن الملكية الخاصة مصونة، لكن عقد الإيجار هو التزام قانوني رضائي وافق عليه المالك بإرادته الحرة، وبالتالي لا يجوز له التراجع أو الانقلاب على العقد بعد توقيعه.

واختتم بالتأكيد على أن الحل العادل كان يتطلب توازنًا وتشاورًا حقيقيًا بين الأطراف، لا إصدار قانون بشكل مفاجئ وبهذا الشكل الذي وصفه بـ"الجائر"، مشددًا على أن النضال القانوني مستمر أمام المحكمة الدستورية العليا لإسقاط القانون الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.