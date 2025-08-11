فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم بعد التعديل أعطى المالك حقه كاملا

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل "عملية جراحية دقيقة" تضمن تحقيق العدالة للطرفين، بعد سنوات من المعالجة بالمسكنات دون حل جذري.

حماية حقوق المالك والمستأجر

وأوضح "خضر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة، المذاع على قناة الحياة، أن التعديلات الجديدة تمنح المالك حقه الكامل، وفي الوقت نفسه تحافظ على حق المستأجر، حيث لن يتم طرده من مسكنه بشكل مفاجئ.

سكن بديل في حالة عدم التراضي

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر خلال مهلة السنوات السبع المقررة في قانون الإيجار القديم، ستلتزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجر، لضمان عدم تضرره من التعديلات.

زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها

بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقدير قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون

وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

