الحبس 3 سنوات لـ5 متهمين بالشروع في قتل محام بالحوامدية

قضت محكمة جنح البدرشين بالحبس 3 سنوات لـ5 متهمين وإخضاعهم للمراقبة 3 سنوات أخرى وإلزامهم بأداء مبلغ 30 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت؛ لاتهامهم بالشروع في قتل محامٍ بالحوامدية عقب إطلاق النيران عليه ومحاولة اختطافه بسبب نزاع قضائي بينهم.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا بسماع أعيرة نارية في الشارع، وانتشر مقطع فيديو بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تحاصرها أخرى ودراجة نارية، ونزل من السيارة شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا، ويطلق منه الرصاص في محاولة لإجبار سائق السيارة الأولى على التوقف.

محاولة هرب قائد السيارة

رصد مقطع الفيديو محاولة هرب قائد السيارة الأولى من الفخ الذي نصبه له المسلحون فعاد إلى الخلف مسرعا مصطدما بالدراجة النارية ثم قاد سيارته وفر هاربا.

وكشف المجني عليه في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة، قائلا أنه أثناء توجهه إلى محكمة البدرشين لحضور جلسة قضية له فوجئ بـ"فخ" نصب له من شخص مسلح وآخرين برفقته ولم يعلم سوى شخص واحد منهم بسبب قضية ونزاع قضائي بينهما.

وأضاف المحامي المحني عليه: “لقيت نفسي متحاصر.. شُفت في المراية عربية وموتوسيكل ورايا.. فكرت لثواني لو وقفت يبقى أنا كدة ميت، خاصة أن واحد من العربية معاه سلاح وضرب عليا نار.. حاولت انقذ نفسي رجعت بالعربية بسرعة، خبطت الموتوسيكل وهربت.. رُحت على القسم على طول”.

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وقال المتهم الرئيسي: "أنا اشتريت شقتين ودفعت أكتر من ٦٠٠ ألف جنيه وفجأة لقيت المحامي المجني عليه بيقول إن الشقتين ملك أخته وواحد قريبه.. عملنا قعدات عرفية كتير ومفيش حاجة اتحلت.. ساعتها اتجننت، وقررت آخد حقي بنفسي.. كلمت باقي المتهمين واتفقنا نخطف المحامي ونجبره يوقع على تنازل عن الشقتين، وعملنا الخطة اللي اتنفذت دي بس هو قدر يهرب وكمان دهس واحد وقع من على الموتوسيكل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.