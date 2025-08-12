الإعلام والتحليل الرياضي ورشة عمل بـ"الأعلى للإعلام"، اليوم

تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 205، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ورشة العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، والتي تحمل اسم رائد الإعلام العربي الكبير فهمي عمر، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.



ومن المقرر أن يتم خلال ورشة العمل تقديم عدد من المحاضرات حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة».



ويقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبدالفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والخبير الإعلامي.

تأتي هذه الورشة في سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسات التي عقدتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي مع الوسائل الإعلامية وصانعي المحتوى الرياضي، بهدف رفع كفاءة التحليل والتعليق الرياضي في الإعلام المصري وتعزيز الأداء المهني للمحللين والضيوف الدائمين في البرامج الرياضية.

