الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس صرف صحي الإسكندرية يتفقد عدد من محطات منطقة العجمي

الاسكندريه
الاسكندريه

 أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية،جولة تفقدية موسعة لمنطقة العجمي شملت محطة 5، وشاطئ النخيل 6 أكتوبر، ومحطة رفع 6 أكتوبر.

 

مجلس التعاون الخليجي يرحب باعتزام أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مروان عطية يعود لتدريبات الأهلي في هذا الموعد

 

ياتى ذلك في إطار خطة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للمتابعة الميدانية المستمرة وضمان جاهزية المنشآت الخدمية

وخلال الجولة، تابع “نافع” أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات، واطلع على تقارير الأداء اليومية، موجهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، ورفع كفاءة المعدات بشكل دوري لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مشددًا على أهمية جاهزية فرق الطوارئ للتعامل السريع مع أي مشكلات طارئة، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكات خلال موسم الصيف.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص الشركة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات كل موقع ميدانيًا، مؤكدًا استمرار العمل على تحديث المعدات وتطوير البنية التحتية بما يواكب خطط الدولة في مجال تحسين الخدمات العامة.

كما شدّد “نافع” على أهمية المتابعة المستمرة للمعدات والحفاظ على نظافة المحطات، والتشغيل الأمثل لها، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان استمرارية وكفاءة العمل.

وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، بما يحافظ على سلامتهم ويعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار أعمال التطهير للبيارات لزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يضمن رفع كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات، مؤكدًا أن الحفاظ على جاهزية البنية التحتية يمثل أولوية قصوى في خطط الشركة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية محمود نافع وشاطئ النخيل

مواد متعلقة

مجلس التعاون الخليجي يرحب باعتزام أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مروان عطية يعود لتدريبات الأهلي في هذا الموعد

لبلبة تشارك في افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

الأكثر قراءة

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

السيسي يصدق على قانون جديد

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية قريبا

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads