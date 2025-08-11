رئيس صرف صحي الإسكندرية يتفقد عدد من محطات منطقة العجمي

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية،جولة تفقدية موسعة لمنطقة العجمي شملت محطة 5، وشاطئ النخيل 6 أكتوبر، ومحطة رفع 6 أكتوبر.

ياتى ذلك في إطار خطة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للمتابعة الميدانية المستمرة وضمان جاهزية المنشآت الخدمية

وخلال الجولة، تابع “نافع” أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات، واطلع على تقارير الأداء اليومية، موجهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، ورفع كفاءة المعدات بشكل دوري لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مشددًا على أهمية جاهزية فرق الطوارئ للتعامل السريع مع أي مشكلات طارئة، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكات خلال موسم الصيف.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص الشركة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات كل موقع ميدانيًا، مؤكدًا استمرار العمل على تحديث المعدات وتطوير البنية التحتية بما يواكب خطط الدولة في مجال تحسين الخدمات العامة.

كما شدّد “نافع” على أهمية المتابعة المستمرة للمعدات والحفاظ على نظافة المحطات، والتشغيل الأمثل لها، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان استمرارية وكفاءة العمل.

وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، بما يحافظ على سلامتهم ويعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار أعمال التطهير للبيارات لزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يضمن رفع كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات، مؤكدًا أن الحفاظ على جاهزية البنية التحتية يمثل أولوية قصوى في خطط الشركة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.