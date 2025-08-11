لبلبة تشارك في افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

أعلنت سهير عبد القادر، رئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، عن مشاركة الفنانة لبلبة لأول مرة في الملتقى خلال حفل افتتاح دورته التاسعة التي تحمل شعار "لونها بالفرحة".

وتنطلق فعاليات “ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة”، من المسرح الكبير بدار الأوبرا مساء الخميس 18 سبتمبر، وتستمر حتى الخميس الموافق 25 من نفس الشهر.

وأوضحت عبد القادر أن اختيار لبلبة جاء باعتبارها إحدى أبرز الفنانات بتاريخها الفني والاستعراضي المتميز، وحضورها اللافت الذي يحظى بإعجاب جميع الأجيال.

تعزيز الدمج المجتمعي وإبراز مواهبهم الإبداعية

وأضافت أن الدورة التاسعة الملتقى تشهد عروضا متنوعة تجمع الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة من مختلف الدول، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي وإبراز مواهبهم الإبداعية، مؤكدة أن الأنشطة تضم ورش عمل ومعارض فنية تعكس إبداعات المشاركين، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية دعم أصحاب الهمم.

ودعت عبد القادر الجمهور للحضور والمشاركة في هذا الحدث الإنساني والفني المميز، مؤكدة أن الملتقى يسعى لتقديم رسالة محبة وأمل من خلال الفن.

جدير بالذكر أن الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة يقام بالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الهجرة، السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار، والمجلس القومي للمرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.