الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة البلوجر "بوبا اللدغة" للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

البلوجر بوبا اللدغة
البلوجر "بوبا اللدغة"

أمرت نيابة الشئون الاقتصادية بإحالة البلوجر  بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.

وكانت وزارة الداخلية تمكنت من ضبط بوبا اللدغة، صانعة محتوى، مقيمة بالقاهرة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقياته، وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام تلك المنصات.

ضبط البلوجر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها.

وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بنشر هذه المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحتها لتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

