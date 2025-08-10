الأحد 10 أغسطس 2025
حبس التيك توكر إسلام عاطف لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

أمرت نيابة الشئون الاقتصادية بحبس التيك توكر إسلام عاطف لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية 4 أيام على ذمة التحقيق.


وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر الشهير إسلام عاطف لنشره مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

جاءت تلك الحملات الأمنية بعد تلقى بلاغات ضد عدد من البلوجرات تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على عدد كبير من البلوجرز، على خلفية بلاغات تتهمهم بنشر محتويات مخالفة لقيم المجتمع المصري، ومن شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي، كما وجهت النيابة العامة لبعضهم اتهامات بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال ارتكاب جرائم متعلقة بغسيل الأموال.

