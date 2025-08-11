حبس وغرامة، نص تصديق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

وجاء نص التصديق كالتالي:

( المادة الأولى )

يُستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتى: مادة (107): يعاقب كل من يخالف أحكام أى من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أحكام أى من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) والمواد (76، 78، 90، 94) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (عشرين ألف جنيه) ولا تزيد على (مائتى ألف جنيه).

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة فى حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

