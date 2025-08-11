الإثنين 11 أغسطس 2025
"الأعلى للأمناء": قرار التعليم إلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة يغلق أبواب التحايل

عبد الرؤوف علام،
عبد الرؤوف علام، فيتو

 أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبد الرؤوف علام، دعمه الكامل لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وفق الأعداد الفعلية، للحفاظ على حقوق الوزارة الأدبية والمادية.

 وشدد المجلس على مساندة كل الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي. 

 وأوضح المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في بيان له، أن تعليمات وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، بشأن إلزام جميع المدارس الخاصة (عربي – لغات – دولي) بشراء كتب الوزارة من مخازن المديريات التعليمية وفق الأعداد الفعلية للطلاب المقيدين، وسداد قيمتها قبل بدء العام الدراسي بمثابة واحدة من خطوات الإصلاح الكبرى، التى تغلق أبواب التحايل بشأن توزيع الكتب الدراسية.

وأكد عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن القرار يمثل خطوة حاسمة في محاصرة الأبواب الخلفية للتحايل على شراء كتب الوزارة، وضمان وصول المناهج الرسمية إلى كل طالب بجودة عالية، بما يحافظ على الحقوق المادية والأدبية للوزارة، ويغلق أي محاولات للاستغناء عن الكتب الأصلية أو استبدالها بكتب غير معتمدة، أو بنسخ غير أصلية.

ونبه رئيس المجلس الأعلي للأمناء إلى أن ربط قيد الطلاب بسجلات الإدارات التعليمية وفقا لعدد الكتب المشتراة سيضمن شفافية المنظومة، ويمنع الممارسات السلبية التي كانت تؤدي إلى حرمان بعض الطلاب من الكتب أو تقليل أعدادها، بما يؤثر على جودة العملية التعليمية.
وأشار عبد الرؤوف علام إلى أن القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير منظومة توزيع الكتب المدرسية، وحماية حق الطالب في الحصول على المناهج المقررة كاملة وفي موعدها، مطالبًا جميع إدارات التعليم والمدارس الخاصة الالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات تجنبًا للمساءلة القانونية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لكل القرارات التي تصب في صالح العملية التعليمية وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المدارس، مؤكدًا أن ضبط توزيع الكتب هو جزء من منظومة شاملة للارتقاء بجودة التعليم في مصر.

