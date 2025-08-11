عبرت اليوم 21 شاحنة مساعدات إغاثية تابعة لدولة الإمارات، من معبر رفح البري، في اتجاهها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

عبور 21 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر رفح تمهيدًا لدخولها غزة



وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية والمستلزمات الإنسانية اللازمة لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، على أن يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لاحقًا.





تأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات الإنسانية الإماراتية المتواصلة بالتنسيق مع السلطات المصرية، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته العاجلة في ظل الظروف الراهنة.

