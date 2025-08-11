الإثنين 11 أغسطس 2025
عبور 21 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر رفح تمهيدًا لدخولها غزة

عبرت اليوم 21 شاحنة مساعدات إغاثية تابعة لدولة الإمارات، من معبر رفح البري، في اتجاهها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

 

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية والمستلزمات الإنسانية اللازمة لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، على أن يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لاحقًا.

محافظ شمال سيناء يستقبل مجموعة الحكماء الداعمة للسلام بمطار العريش

الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على سيناء


 

تأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات الإنسانية الإماراتية المتواصلة بالتنسيق مع السلطات المصرية، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته العاجلة في ظل الظروف الراهنة.

