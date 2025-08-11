الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار مصر

تعديلات على تشغيل بعض القطارات غدا، تعرف عليها

قطار
قطار
 قررت هيئة السكة الحديد اعتبارًا من يوم غدا الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٢ تشغيل قطار رقم ۹۲۷ ثانية فاخرة خدمة جديدة من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يقوم القطار من القاهرة الساعة ۲۱:۱٥ مساء يصل الإسكندرية الساعة ٢٣:٤٥ مساء.

 ويتكون القطار من (الجرار - عربة قوي - عربات ثانية فاخرة ذات ٦٤ مقعدا أرقام ۱، ۲، ۳، ٤ - عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا رقم (٥) - عربات ثانية فاخرة ذات ٦٤ مقعدا أرقام ٦، ۷، ۸، ۹).

 

كما أكدت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣ يتم تشغيل قطار رقم ٩٢٦ ثانية فاخرة خدمة جديدة من الإسكندرية الى القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة ٠٤,٤٥ فجرا ويصل القاهرة الساعة ٧,١٥ صباحا، وبنفس عدد العربات الوارد به قطار ۹۲۷ للإسكندرية   - وبناء عليه سيترتب على ذلك تعديل بعض مواعيد القطارات أرقام (٥٨٨، ٩٤٤، ۳۰۱٨، ۳۱، ۱۷).

