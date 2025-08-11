رفض استئناف عاطل قتل شابا أمام والده بالمطرية واستمرار حبسه 45 يوما

رفضت غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من عاطل متهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة المطرية على قرار حبسه، وأمرت باستمرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق.



وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه أنه لقى مقتله نتيجة إصابته بطعنات نافذة بالصدر والبطن وجروح قطعية بالذراعين والرقبة.

واعترف المتهم بقتله المجني عليه أمام والده وداخل العقار الذي يقيمون به، مشيرا إلى أنه لم يستجب لتوسلات الأب الذي كان يصرخ طالبا منه أن يرحم نجله.



وأضاف أن سبب الجريمة هو معايرة المجني عليه له لكونه عاطلا عن العمل، وطلبه الابتعاد عن منزله والبحث عن وظيفة، قائلا: "كان كل ما يشوفني يقولي يا عاطل هتفضل قاعد تتسول".

مشاجرة دامية بسبب التنمر

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات مشاجرة دامية وقعت بدائرة قسم شرطة المطرية، أسفرت عن مقتل شاب إثر إصابته بجروح قطعية، حيث تم تداول الواقعة في منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفحص، تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة المطرية يفيد بوفاة شخص داخل العقار محل إقامته، متأثرًا بإصابات قطعية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبسؤال والده (سائق) وشاهد الواقعة (سائق توك توك – مقيمين بنفس العنوان)، أكدا حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشخص آخر (عاطل – مقيم بذات الدائرة)، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن إصابته ووفاته لاحقًا.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، وادعى أنه كان يتعرض للتنمر من قبله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

