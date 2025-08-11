بدء تشييع جثامين شهداء الصحفيين من مجمع الشفاء الطبي بغزة

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، ببدء تشييع جثامين شهداء الصحفيين من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وتم تشييع جثماني مراسلي قناة الجزيرة في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع من مجمع الشفاء إلى منزليهما.

وقبل وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة الفضائية، والمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.

ويأتي استشهاد الصحفيين الفلسطينيين ضمن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الطواقم الإعلامية في القطاع، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأكدت الحادثة استمرار المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة الإعلاميين خلال أداء واجبهم المهني في غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان بشكل غير مسبوق.

