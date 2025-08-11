الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزير الري يتابع تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وصيانة خزان أسوان وبواباته

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، وأعمال تشغيل السد العالى لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها من السد.

وأشار  الدكتور سويلم إلى أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، خاصة مع أهمية السد العالى باعتباره أهم منشأ مائي في مصر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأنه قد نظم عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات.

متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى

وأكد حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من  السد العالى طبقًا للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

كما أكد على أهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ علي سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغيله والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من مجهودات الحفاظ على منظومة السد العالي، وضمن أعمال تأهيل وصيانة كافة المنشآت المائية فى مصر.

