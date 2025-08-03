الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القوات السورية تستعيد مناطق بالسويداء وتصد هجوما لقسد

قوات الأمن السورية،
قوات الأمن السورية، فيتو

ذكرت قناة الإخبارية السورية، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها من وصفها بالعصابات بريف السويداء جنوبي البلاد، في وقت أعلنت وزارة الدفاع السورية صد هجوم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالا.

القوات السورية تستعيد مناطق بالسويداء 

 

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن  المصدر الأمني قوله: إن قوات الأمن استعادت السيطرة على تل الحديد وريمة حازم وولغا بعد اشتباكات مع العصابات المسلحة.

txt

جيش الاحتلال: داهمنا 4 مناطق في جنوبي سوريا خلال الليل

وفي وقت سابق، قتل خمسة من قوات الأمن العام في هجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء السورية.

وجاء الهجوم خلال ساعات الليل، حيث تسللت هذه المجموعات من داخل مدينة السويداء وتمكنت من السيطرة على قرية تل حديد، غرب المدينة وعدد من المناطق.

وتأتي الهجمات التي شنتها هذه المجموعات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أسبوعين.

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا وخلفت مئات القتلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السويداء قسد سوريا

مواد متعلقة

أصالة تكشف مفاجأة بشأن عودتها إلى سوريا بعد غياب 15 عاما

الأكثر قراءة

زغلول صيام: وسام أبوعلي يكشف المستور في الكرة المصرية! أمريكا ترفض قيده بسبب اللعب المالي النظيف.. وإحنا لا لعب مالي نظيف ولا حد بيسأل في حق الدولة!

الأهلي يتقدم على منتخب الشباب بهدف في الشوط الأول وديا (صور)

القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل

بعد أزمته بالدوري الأمريكي، بيراميدز يظهر في الصورة لضم وسام أبو علي

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

استجابة لـ"فيتو".. الداخلية تضبط طرفى مشاجرة مسلحة تسببت فى إصابة طفلة بقنا

قبل ساعات من إعلان الصفقة، الفلسطيني عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

المجاميع التكرارية، المشرف على التنسيق يوضح أسباب انخفاض الحد الأدنى لكليات علمي علوم (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هل الأسباط أبناء يعقوب وإخوة يوسف؟ وهل هم أنبياء؟

هل يجوز التيمم حال انقطاع المياه يومًا كاملًا؟ أمينة الفتوى تجيب

تفسير حلم الشعير في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads