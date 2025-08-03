القوات السورية تستعيد مناطق بالسويداء وتصد هجوما لقسد

ذكرت قناة الإخبارية السورية، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها من وصفها بالعصابات بريف السويداء جنوبي البلاد، في وقت أعلنت وزارة الدفاع السورية صد هجوم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالا.

القوات السورية تستعيد مناطق بالسويداء

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن المصدر الأمني قوله: إن قوات الأمن استعادت السيطرة على تل الحديد وريمة حازم وولغا بعد اشتباكات مع العصابات المسلحة.

وفي وقت سابق، قتل خمسة من قوات الأمن العام في هجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء السورية.

وجاء الهجوم خلال ساعات الليل، حيث تسللت هذه المجموعات من داخل مدينة السويداء وتمكنت من السيطرة على قرية تل حديد، غرب المدينة وعدد من المناطق.

وتأتي الهجمات التي شنتها هذه المجموعات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أسبوعين.

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا وخلفت مئات القتلى.

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