المرصد السوري: مقتل شخصين في اشتباكات مسلحة بين فصائل درزية ومحلية بريف السويداء

شهدت بلدة نجران شمال غربي السويداء، اشتباكات مسلحة بين فصائل درزية محلية ومجموعة مسلحة، أسفرت عن مقتل شخصين من الطرفين وحرق منازل، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

ووفق المعلومات التي أوردها المرصد السوري، فإن الهجوم وقع أمس الجمعة، وأسفر عن أضرار مادية وحرق لبعض منازل المدنيين قبل أن تنسحب المجموعة المهاجمة.

وأشار المرصد السوري إلى أن "الهجوم الذي نفذته المجموعة المسلحة أمس على البلدة، انطلاقا من محور قراصة وطريق دويري الزراعي، مستخدمة أسلحة متوسطة، أحدث خرقا جديدا للهدنة المعلنة".

وذكر المرصد أن حصيلة القتلى منذ صباح الأحد 13 يوليو، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، ارتفعت إلى 1622 قتيلا، في مناطق متفرقة.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، باستمرار الأعمال العدائية في محافظة السويداء السورية وريفها الغربي بين 1 و5 أغسطس رغم اتفاق وقف النار.

وذكر التقرير: إن مناطق مثل خرسا وعرى وتل حديد والثعلة شهدت اشتباكات وعمليات مدفعية، مع رصد نشاط جوي إسرائيلي زاد من التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن النزاع هناك أدى إلى نزوح أكثر من 191 ألف شخص داخليا وإلى محافظات مجاورة.

ومنذ مساء 19 يوليو الماضي تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات مسلحة درزية وعشائر بدوية.

