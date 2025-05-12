جامعة سيناء تحصد 5 جوائز بختام مهرجان إبداع 13

حصدت جامعة سيناء، 5 جوائز في مجالات فنية وثقافية بمهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسخته الثالثة عشر، وسط مشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد المصرية.

رئيس جامعة سيناء مع الطلاب الفائزين

وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، والدكتور عبد الحميد عبده، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بفرع العريش، والدكتور عماد حامد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بفرع القنطرة.

وجاءت جوائز جامعة سيناء في مهرجان "إبداع 13" كالتالي:

رئيس جامعة سيناء مع الطلاب الفائزين

المركز الأول في مجال المراسل التلفزيوني: الطالب محمد بركات (متخصص).

أفضل ممثل ثالث في المسرح الغنائي الفردي (غير متخصص): الطالب محمد عادل عيسوي.

أفضل عمل غنائي: الطالبة مايا بهازاد.

المركز الثالث في الفنون التشكيلية (الأشغال الفنية): الطالبة آية محمود.

جائزة التميز من لجنة التحكيم الخاصة عن عرض "سندريلا والراعي" للمسرح الغنائي الاستعراضي، والذي قدّمه طلاب فرع العريش.

رئيس جامعة سيناء مع الطلاب الفائزين

وقالت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، إن هذه النجاحات تعكس ما يتمتع به الطلاب من موهبة وطاقة إبداعية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي المستمر الذي تقدمه الجامعة للأنشطة الطلابية، بما يساهم في بناء جيل مبدع وقادر على خدمة المجتمع.

حفل ختام مهرجان إبداع 13لطلاب الجامعات

كانت جامعة القاهرة قد شهدت الحفل الختامي لمهرجان إبداع 13، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والجامعات والمعاهد المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من رؤساء الجامعات والاكاديميات والمعاهد العليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.