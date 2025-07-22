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محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة منية النصر وقرية بدواي بالمنصورة

اعتماد المخطط التفصيلي
اعتماد المخطط التفصيلي بالدقهلية، فيتو

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء المخططات التفصيلية لمدينة منية النصر، وقرية بدواي بمركز المنصورة، وذلك طبقا للإشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها، ويعلن الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى مدن المحافظة.

محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة منية النصر وقرية بدواي بمركز المنصورة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن تلك المخططات تساهم فى انهاء مشروعات التنمية العمرانية والسكانية وتلبي احتياجات المواطنين، وتستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية والإستراتيجية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالإشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.

العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة

ومن جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بحضور المهندسة علياء عبد الباسط مدير المخططات، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.

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