بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بالطريق الصحراوي أمام مدخل أبيس 8، في اتجاه القاهرة – نطاق حي وسط الإسكندرية، وجرى نقلهم للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بعد كارفور بنطاق حي وسط الإسكندرية ووجود مصابين.

توجهت قوة أمنية بصحبة 4 سيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وإصابة 6 أشخاص من ركاب السيارة وهم:

مصطفى عبد الله عوض –53 سنة– جرح قطعي بفروة الرأس، وسالم صلاح سالم –43 سنة– اشتباه بكسر في الضلوع، ومحمد مصطفى السيد محمد – 46 سنة، اشتباه بكسر في الساق اليمنى.

وأيضا إصابة: عادل إمام محمد – 48 سنة كدمات وسحجات في أنحاء الجسم، وعمرو محمود عبد الفتاح – 39 سنة، تحت الفحص الطبي، ومحمد أحمد المهدي – 20 سنة كدمات وسحجات في أنحاء الجسم.

وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

