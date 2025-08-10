خلاف على 100 جنيه ينتهي بجريمة قتل مروعة في الزقازيق، والشرطة تضبط القاتل والسلاح

شهدت مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية الساعات القليلة الماضية، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص يُدعى “تامر.ح” (42 عامًا)، كهربائي ، إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب بسلاح أبيض على يد آخر يُدعى"عادل.إ. ح" (40 عامًا)، عامل، وذلك على خلفية مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دامية بسبب خلاف مادي.

وبحسب شهود العيان، فإن الخلاف بين الطرفين كان حول مبلغ 100 جنيه، سبق أن ادعى المتهم أن المجني عليه اقترضها منه، وتعد هذه الواقعة امتدادًا لمشاجرات سابقة بينهما.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم استل سكينًا وطعن المجني عليه في الصدر، لتخترق الطعنة القلب، ليسقط غارقًا في دمائه ويلقى مصرعه في الحال.

تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبالعرض على النيابة العامة بالشرقية أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، وضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

والطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

