سياسة

ياسر عبد العزيز: جرائم الاحتلال ظهرت بالرغم من كل محاولات التعتيم

ندوة إعلام تحت القصف
ندوة إعلام تحت القصف بنقابة الصحفيين، فيتو

أكد الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، أن الحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، كشفتا تراجع أو سقوط الممارسة الإعلامية الغربية أمام اختبارات النزاعات الكبرى، حيث اصطدمت الشعارات الموروثة عن المهنية وضبط الأداء الإعلامي بواقع منحاز ومحرج.

جرائم الإعلام الغربي المهنية

وأوضح عبد العزيز أن الإعلام الغربي لم يعد مصدر الإلهام أو المرجع المهني كما كان يُروّج له، بل تحوّلت كثير من ممارساته إلى نماذج خطيرة وكارثية في تغطية الحروب.

وأضاف جاء ذلك خلال صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، في جلسة نقاشية بعنوان “إعلام تحت القصف: تقييم تموضع الفضائيات الإخبارية في تغطية حروب الشرق الأوسط”،أن المعايير الغربية في نقل الأخبار اختلت، والقيم المهنية انهارت، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة كشفت بوضوح من هو المعتدي ومن هو صاحب الحق. 

التعتيم على جرائم الاحتلال 

وأكد أن الكيان المحتل، منذ بداية عدوانه، سعى إلى التعتيم على جرائمها واستهداف الصحفيين وقتلهم، إلا أن الحقائق وصلت إلى العالم رغم محاولات القمع، وأصبح الرأي العام العالمي أكثر وعيًا بحقيقة ما يجري.

