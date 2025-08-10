إصابة جديدة تضرب نجم ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن إصابة لاعب وسطه الدولي الفرنسي إدواردو كامافينجا، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

تفاصيل إصابة كامافينجا

وكشف النادي الملكي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كامافينجا أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل الأيمن، دون تحديد مدة الغياب المتوقعة، حيث سيتم تقييم حالته بشكل يومي لمعرفة مدى تطور الإصابة.

ويأتي هذا الخبر ليشكل ضربة جديدة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي عاد مؤخرًا فقط من إصابة قوية تمثلت في تمزق كامل بالعضلة الضامة اليسرى، وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

أرقام كامافينجا مع ريال مدريد

وكان كامافينجا أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي خلال الموسم الماضي، إذ شارك في 35 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين، مؤكدًا قيمته الفنية الكبيرة في وسط الميدان.

وانضم الدولي الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف 2021، قادمًا من نادي رين الفرنسي، مقابل 31 مليون يورو، ليصبح منذ ذلك الحين أحد الوجوه الشابة البارزة في مشروع النادي على المدى الطويل.

