ملخص تعليمات ألونسو للاعبي ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد (فيديو)

عرضت قناة نادي ريال مدريد الإسباني ملخص تعليمات تشابي الونسو المدير الفني للفريق، في التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

ريال مدريد يستعد لافتتاح مشواره في الدوري الإسباني أمام أوساسونا

ويستعد نادي ريال مدريد لافتتاح مشواره في الدوري الإسباني 2025-2026، أمام أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨مترجم |



تشابي كان يصرخ.. وهذا ماكان يقوله للاعبين في الحصة التدريبية الأولى. pic.twitter.com/t2rIA6imtz — محمود مجيد (@MMajeedX) August 5, 2025

وعاد لاعبو ريال مدريد للتدريبات تحت قيادة تشابي ألونسو، الإثنين الماضي، في المدينة الرياضية للنادي الملكي.

وسبق أن أعلن نادي ريال مدريد، خوض مباراة تحضيرية أمام فريق دبليو اس جي تيرول النمساوي في النمسا، يوم 12 أغسطس الجاري، قبل بداية الدوري الاسباني.

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