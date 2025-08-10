رئيس الأعلى للإعلام يشكر الرئيس السيسي على تأكيده التزام الدولة بحرية الرأي

توجه المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تأكيده التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية الرأي والتعبير واحتضان كل الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري، وكذلك أهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام.

بدل الصحفيين



وأعرب رئيس المجلس، عن امتنانه وتقديره لموافقة رئيس الجمهورية على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين وتوجيهه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.

