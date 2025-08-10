الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

تفحم سيارة ملاكي التهمتها النيران بالمقطم (صور)

التهم النيران سيارة ملاكي أعلى الطريق بشارع الشهيد بـ منطقة المقطم دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

 

حريق سيارة ملاكي بالمقطم 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى بشارع الشهيد بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلي الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

 

وبالفحص تبين تفحم السيارة  وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

