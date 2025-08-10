الأحد 10 أغسطس 2025
السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يتابع أعمال الموجة الـ 27 لإزالة التعديات

متابعة تنفيذ قرارات الإزالة في الدقهلية، فيتو

تابع اللواء عماد عبدالله السكرتير العام لمحافظة  الدقهلية  أعمال اليوم الثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سير التنفيذ وفق الجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات المخططة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

 

وتم استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الإزالة في مختلف المراكز والمدن، ومراجعة نسب الإنجاز خلال اليومين الأول والثاني من المرحلة الأولى.

وأوضح "مرزوق" أن المتابعة الميدانية والرقمية لأعمال الإزالة لحظة بلحظة تضمن سرعة التدخل لحل أي معوقات، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وجهات الولاية يسرّع وتيرة التنفيذ ويحافظ على الانضباط في الأداء.

حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة

وأكد " المحافظ " أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية حتى 24 أكتوبر المقبل، بهدف التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد جلال مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة.

