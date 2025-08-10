وزيرا الاتصالات والشباب يشهدان تتويج الفائزين في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات ECPC

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل ختام المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات (ECPC)، والتي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتأتي المسابقة في إطار التعاون بين الأكاديمية العربية ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إذ تهدف إلى تنمية مهارات البرمجة لدى الشباب المصري وتأهيلهم للمنافسة في المحافل الدولية.

تطويع إمكانيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والإبداع

وفى كلمته، أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الذى شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتحول من صناعة متخصصة إلى قاسم مشترك بين مختلف القطاعات؛ وهو ما يمثل مسئولية على العاملين بالقطاع للتشارك مع كافة قطاعات الدولة فى تطويع إمكانيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والإبداع فى استخدامها بما يخدم مختلف القطاعات.

وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مجموعة من المبادرات لبناء القدرات الرقمية لمختلف فئات الشباب؛ مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة فى الاستعانة بمراكز الشباب للوصول إلى نطاق واسع من الشباب من المستفيدين من المبادرات التدريبية.

تخصصات المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مسابقة "DIGITOPIA" التي أطلقتها الوزارة والتى تتيح لمختلف الشرائح العمرية التسابق فى ثلاثة تخصصات رئيسية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي: الذكاء الاصطناعى والبرمجة، والفنون الرقمية، والأمن السيبرانى؛ مضيفا أن الجوائز تبلغ 10 ملايين جنيه، وتتضمن جائزة كبرى قدرها مليون جنيه؛ مؤكدا أن هذه المسابقات تمثل محافل علمية تتيح للمتسابقين اكتساب الخبرة والمعرفة والتواصل مع زملائهم من المتسابقين من مختلف المحافظات.

كما ثمن طلعت ما تشهده الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من تطور متواصل، مشددا على إيمانه بقدرات الشباب المصرى، وأن الرهان على نجاحهم وقدرتهم على الإبداع هو رهان رابح دائما؛ داعيا المتسابقين إلى العمل المستمر على تحديث معارفهم واكتساب مهارات التعلم الذاتى لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

اهتمام الدولة المصرية برعاية الموهوبين ودعم الابتكار

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم المسابقة المصرية للبرمجة يعكس اهتمام الدولة برعاية الموهوبين ودعم الابتكار بين شباب الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى توفير المنصات التي تمنح الشباب فرصة استعراض قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، ومنها مجالات التكنولوجيا والبرمجيات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما شاهده من مستوى المشاركين يعكس حجم الاستثمار في العقول الشابة، والذي يعد أحد ركائز التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة ستواصل التعاون مع مختلف الجهات من أجل إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا في مجالات الابتكار الرقمي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تحرص على دعم ورعاية المبادرات والفعاليات العلمية التي تسهم في اكتشاف وصقل مهارات الشباب، خاصة في مجالات البرمجة والابتكار التكنولوجي، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تمكين الشباب في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه المسابقة تمثل منصة هامة لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي أظهره المشاركون هذا العام، وبالجهود التنظيمية التي وفرت بيئة تنافسية محفزة.

وأضاف "صبحي" أن هذا النجاح يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للشباب، إيمانًا بقدرتهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الوزارة ستواصل توفير كل سبل الدعم للشباب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية.

من ناحيته، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، في كلمته خلال حفل الختام، أن الأكاديمية فخورة باحتضان هذه البطولة المرموقة على مدار السنوات السبع عشرة الماضية، وذلك إيمانًا منها بأهمية دعم تكنولوجيا المعلومات والابتكار الرقمي.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الأكاديمية تهدف إلى دعم الشباب المصري والعربي والإفريقي لمواكبة التحول الرقمي العالمي وجهود الدولة في بناء مجتمع معرفي قائم على التكنولوجيا.

وأوضح أن الأكاديمية أنشأت في عام 2001 المركز الإقليمي للأولمبياد الدولي للمعلوماتية في الإسكندرية، كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا باستثمارات تجاوزت 2 مليون دولار، وساهم هذا المركز في إدارة وتنظيم مسابقات البرمجة والروبوت التي شكلت نقلة نوعية في حياة المشاركين، حيث ساعدت على تطوير مهاراتهم التقنية والفكرية وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

وأشار إلى أن الأكاديمية لا تدخر جهدًا في تأهيل طلابها للمنافسات الدولية، من خلال تنظيم معسكرات تدريبية مكثفة داخل وخارج مصر.

تنمية قدرات الطلاب في الحل المنهجي لمشكلات صناعية واقعية

وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب في الحل المنهجي لمشكلات صناعية واقعية.

وأفاد "عبد الغفار"بأن لجنة التحكيم تضم 7 حكام من مصر وسوريا، والمغرب، وألمانيا، وفرنسا، بما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الأكاديمية الشكر الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمهم المستمر.

كما وجه رسالة إلى الطلاب المتسابقين، مؤكدًا أنهم رواد الغد وصناع المستقبل، وأن الفوز الحقيقي يكمن في ما اكتسبوه من مهارات وصداقات وثقة بالنفس، وحثهم على أن يكونوا سفراء لبلادهم في ميادين الإبداع والابتكار.

