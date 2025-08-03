انطلاق منافسات المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

انطلقت بـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، منافسات المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات (ECPC)، والتي تستمر حتى 9 أغسطس بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعد هذه المسابقة إحدى أبرز الفعاليات التكنولوجية في مصر، حيث تجمع 2000 فريق يمثلون 119 جامعة وأكاديمية ومؤسسة تعليمية، ليبلغ عدد المتنافسين نحو 8000 طالب وطالبة.

ويتنافس هؤلاء الشباب على مدى عشرة أيام في تصفيات مكثفة، لاختيار الفرق الأفضل التي ستتأهل للنهائيات.

موعد ختام المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات

من المقرر أن تُختتم المسابقة بالنهائي الكبير يوم السبت الموافق 9 أغسطس، يليه حفل ختام في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الأكاديمية في أبو قير.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، بحضور وزيري التعليم العالي ورئيس الأكاديمية العربية.

تجدر الإشارة إلي أن الفرق المتوجة في نهائيات المسابقة، ستتأهل مباشرةً لتمثيل مصر في المسابقة العربية والإفريقية للبرمجة (ACPC).

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