الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

هروب طفلة من منزلها بسبب سوء المعاملة، أمن القاهرة يعيدها إلى أحضان أسرتها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إعادة طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، تم العثور عليها أمام إحدى محطات المترو بحلوان، بعدما قررت الهروب من منزل أسرتها هربًا من سوء المعاملة، إلى أسرتها. 
 

العثور على طفلة بحلوان 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عثرت على (طفلة عمرها 13 عاما) أمام إحدى محطات المترو بحلوان بالقاهرة، وبسؤالها ذكرت أنها تركت منزل أسرتها لسوء معاملة ذويها لها.

تم التوصل لوالدة الطفلة المشار إليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤالها أقرت بذات المضمون.


وتم تسليم الطفلة لوالدتها، وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

