أخبار مصر

الزراعة تكشف سبب نفوق أسماك المزارع بالمنزلة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بيانًا توضح فيه الأسباب العلمية وراء نفوق الأسماك في مزارع بحيرة المنزلة، وذلك ردًا على الشائعات المتداولة والتي تم رصدها مؤخرا. 

وأوضح جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية أن نفوق الأسماك تعتبر ظاهرة طبيعية في ظل التغيرات المناخية وموجات الارتفاع القياسية في درجات الحرارة التي يشهدها العالم، حيث تُعد الأسماك من ذوات الدم البارد التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع درجات الحرارة، وتصنف الأنواع البحرية المستزرعة في مصر مثل الدنيس –القاروص – اللوت من أسماك المياه المعتدلة والتي تجود في مدى حرارى بين 20 – 24 درجة مئوية الذي يعني أن كل زيادة أو نقصان في درجة حرارة المياه يؤثر سلبا على معدلات النمو وقدرتها على مواجهة التغير في مواصفات المياه ومقاومتها للأمراض، وخلال الفترة الأخيرة شهدت المنطقة ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مما أدى إلى تعرض المزارع السمكية لموجات حر شديدة، مما تسبّب في ارتفاع درجة حرارة المياه عن المدى الحراري المناسب للأسماك، وتسبب ذلك في إجهاد الأسماك وبالتالي نفوقها. 

كما أوضح الجهاز أيضا أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في نقص الأكسجين نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين المذاب في الماء وارتفاع نسب الأمونيا، وبالتالي فيؤثر ذلك على صحة الأسماك، بالإضافة إلى تغير نمط ومواصفات المياه مما يزيد من الإجهاد على الأسماك بالمزارع السمكية، حيث تكون كثافتها التخزينية في وحدة الحجم من المياه أكبر بكثير منها في البيئات الطبيعية لهذه الأنواع. 

وأشار الجهاز إلى أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم الفني اللازم لتوعية المربين بكيفية مواجهة هذه الظواهر المناخية وارتفاع درجات الحرارة. 

تجدر الاشارة إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلف كافة الجهات البحثية والإدارية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بتكثيف الجهود لتوصيل المعلومات الإرشادية وتقديم الدعم الفني اللازم للمربين بما يحقق أفضل كفاءة انتاجية ويحافظ على ثروتنا السمكية.

