قطار الموت ينهي حياة مسن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، وتحديدًا قرية الصوة التابعة لمركز أبوحماد، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي تفيد بوصول المواطن محمد. أ. م. ع، 71 عامًا، عامل بناء، جثة هامدة إثر حادث قطار بدائرة المركز.

وأفاد شهود العيان بأن الفقيد كان يعبر المزلقان لحظة مرور القطار، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال.

نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أبوحماد المركزي تحت تصرف النيابة العامة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أبوحماد المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث.


دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، وضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

والطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

