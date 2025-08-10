أمن القاهرة ينقل مسنة للمستشفى بحدائق القبة

في لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، لاستغاثة سيدة مسنة وغير قادرة على الحركة لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج بمنطقة حدائق القبة.

نقل مسنة للمستشفى بحدائق القبة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة مسنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بطلب المساعدة في نقلها لتلقي العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.



وعلى الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتقدمت السيدة بالشكر لرجال أمن القاهرة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني

