استمعت نيابة الزاوية الحمراء إلى أقوال طرفي مشاجرة نشبت بسبب الخلاف حول أجرة “توك توك” بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وأكد الراكب أن سبب الخلاف هو 5 جنيهات، مشيرا إلى أنه يركب في هذه المسافة يوميا بـ15 جنيها، إلا أن السائق طلب 20 جنيها، فرفض أن يعطيه أكثر من حقه فنشبت المشاجرة بينهما.

وأبدى الطرفان نيتهما في الصلح والتنازل عن المحاضر.

مشاجرة في الزاوية الحمراء، والسبب 5 جنيهات!

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بقيام بعض أشخاص بالتعدي على آخر، واختطافه داخل مركبة "توك توك" بمنطقة الزاوية الحمراء.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو بالواقعة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بين طرف أول (عاطل “له معلومات جنائية” – مصاب بجرح باليد) وطرف ثان (3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”)، أحدهما قائد مركبة “التوك توك” الظاهرة بمقطع الفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلاف حول قيمة الأجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض، محدثًا إصابته المنوه عنها.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط مركبة “التوك توك” وطرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

