السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الروسية: خطة إسرائيل لاحتلال غزة تفاقم الوضع المأساوي بالقطاع

الخارجية الروسية،فيتو
الخارجية الروسية،فيتو

اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن خطة إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية في غزة من شأنها مفاقمة الوضع المأساوي بالقطاع، وتؤدي إلى عواقب سلبية في المنطقة كلها.

موقف روسيا من خطة إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية في غزة

 

كما أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن  اللقاء بين علييف وباشينيان في الولايات المتحدة يستحق تقييمًا إيجابيًا، معربة عن أملها في أن يسهم في دفع عملية السلام.

الاتفاقات الثلاثية بمشاركة روسيا ما زالت قائمة

وتابعت: الاتفاقات الثلاثية بمشاركة روسيا ما زالت قائمة ولم تنسحب أي من الأطراف منها.

 

وأشارت إلى أن انخراط أطراف من خارج المنطقة يجب أن يعمل على تعزيز أجندة السلام وألّا يخلق صعوبات إضافية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الروسية العملية العسكرية فى غزة الولايات المتحدة علييف وزارة الخارجية الروسية

مواد متعلقة

طيران الاحتلال يقصف عددا من المنازل داخل حي الزيتون بجنوب شرق غزة

الأزهر يدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة: وصمة عار

وزير الخارجية يبحث زيادة الاستثمارات الروسية في مصر

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور (فيديو)

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان

«اللي عايز الدح»، طبيب المنصورة يثير غضب النشطاء بعد سخريته من زميلاته بقسم النساء

اشتعال محول كهرباء بسبب مشاجرة بين عائلتين فى قنا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads