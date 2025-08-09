الخارجية الروسية: خطة إسرائيل لاحتلال غزة تفاقم الوضع المأساوي بالقطاع

اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن خطة إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية في غزة من شأنها مفاقمة الوضع المأساوي بالقطاع، وتؤدي إلى عواقب سلبية في المنطقة كلها.

موقف روسيا من خطة إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية في غزة

كما أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن اللقاء بين علييف وباشينيان في الولايات المتحدة يستحق تقييمًا إيجابيًا، معربة عن أملها في أن يسهم في دفع عملية السلام.

الاتفاقات الثلاثية بمشاركة روسيا ما زالت قائمة

وتابعت: الاتفاقات الثلاثية بمشاركة روسيا ما زالت قائمة ولم تنسحب أي من الأطراف منها.

وأشارت إلى أن انخراط أطراف من خارج المنطقة يجب أن يعمل على تعزيز أجندة السلام وألّا يخلق صعوبات إضافية.

