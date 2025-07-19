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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 19 يوليو 2025

اسعار الذهب في عمان
اسعار الذهب في عمان اليوم، فيتو

تنشر “فيتو” أسعار الذهب في سلطنة عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 19 يوليو 2025، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأونصة العالمية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

استقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، مع الاتجاه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي متأثرة بارتفاع الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، في حين ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى منذ أغسطس  2014.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3343.10 دولار. وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

مجلس الذهب العالمى

 

كشف مجلس الذهب العالمي عن زياده كبيره في الاحتياطيات الذهبية لدي البنوك المركزية و التي تجاوزت 1000 طن من الذهب جمعتها خلال الثلاث سنوات الماضية فالبنوك المركزية لا تزال تقدر الخصائص الفريدة للذهب ودوره كأصل استراتيجي.

وقد أصدر مجلس الذهب العالمي "مسح احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي لعام ٢٠٢٥"، الذي يساعد على تسليط الضوء على الأهمية المستمرة لإدارة احتياطي الذهب في هذه الأوقات الصعبة. وعلى غرار نتائج الاستطلاعات السابقة، لا تزال البنوك المركزية تحمل توقعات إيجابية بشأن الذهب، ويعتقد المشاركون بأغلبية ساحقة (95٪) أن احتياطيات البنك المركزي العالمي من الذهب ستزداد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

 

وأكد التقرير أن البنوك المركزية جمعت أكثر من 1000 طن من الذهب في كل من السنوات الثلاث الماضية، بزيادة كبيرة عن متوسط 400-500 طن خلال العقد السابق، حيث حدث هذا التسارع الملحوظ في وتيرة التراكم على خلفية عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات لمديري الاحتياطيات والمستثمرين على حد سواء.

 

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