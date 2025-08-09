فورين بوليسي: الغرب ينقلب ضد إسرائيل

قالت مجلة فورين بوليسي إن ألمانيا ردت على أنباء نية إسرائيل السيطرة على مدينة غزة بوقف تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها هناك، ما يشير إلى تزايد في تحول الرأي العام ضد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت المجلة -في مقابلة لرئيس تحريرها رافي أغراوال مع مفاوض السلام الإسرائيلي السابق دانيال ليفي- أن هذا البيان الصادر عن المستشار الألماني فريدريش ميرز يأتي في وقت أشارت فيه كندا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى أنها ستعترف رسميا بفلسطين في القمة السنوية للأمم المتحدة الشهر المقبل، بعد أن اعترفت ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالفعل بفلسطين كدولة.

وذكرت المجلة أنه حتى في الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل، يتحول المزاج العام، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مجلة إيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوغوف، أن 84% من الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار الفوري، كما يعتقد 70% منهم أن هناك أزمة جوع في غزة، ويعتقد 45% أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وفي هذا السياق، سأل رافي أغراوال دانيال ليفي، في أحدث حلقة من برنامج "فورين بوليسي لايف"، عن تأثير هذه التحولات على السياسة الإسرائيلية؟ ولماذا تحدث هذه التحولات الآن وهل هي حقيقية ودائمة؟ فقال مفاوض السلام في عهد رئيسي الوزراء إسحاق رابين وإيهود باراك إن المملكة المتحدة وفرنسا عضوان في مجلس الأمن، وهما حليفتان لإسرائيل، معتقدا أن لحركتهما معنى أدق مما هو ظاهر، حيث تقومان بلفتة للاستجابة للضغط الشعبي، باتخاذ إجراءات لا تخل بالعلاقات الثنائية القائمة مع إسرائيل بشكل مفرط.

اعتراف دون إجراءات

وأوضح ليفي أن اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين مجرد لفتة رمزية، وبعد الاعتراف بها، رجح أنهم يأملون ألا تتخذ إجراءات أخرى، وأن يكون هذا كافيا لدرء الضغط الشعبي، خاصة أنهم يعترفون بدولة تحت احتلال دائم وغير قانوني، حسب محكمة العدل الدولية اعتبارا من 19 يوليو/تموز 2024.

ومع ذلك توقع ليفي أن الضغط سيشتد بعد اتخاذ خطوة الاعتراف، مع أن النية هي التوقف في هذا الطريق، مشيرا إلى أن إسرائيل ستهاجم هذا وتشهر به، ثم تدرك أنها قادرة على إدارة الأمر كما في عملية السلام القديمة، بحيث تعتقد الدول التي تعترف بفلسطين أنها تقوم بعمل جاد بدليل غضب إسرائيل، كما تشعر السلطة الفلسطينية التي تفتقر إلى إستراتيجية حقيقية بالراحة لبضعة أيام، وعندها ستتوقف الأمور.

