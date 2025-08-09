قرعة الكونفدرالية الأفريقية 2025 - 2026.. الزمالك في انتظار الفائز من ديكيداها والزمالة.. مواجهات عربية قوية في الدور التمهيدي الأول.. وهذه مواعيد الجولات

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025–2026 عن إعفاء نادي الزمالك من خوض الدور التمهيدي الأول، ليبدأ مشواره مباشرة من الدور التمهيدي الثاني، حيث يواجه الفائز من مواجهة عربية خالصة بين ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني.

هذه المواجهة تمنح الزمالك فرصة جيدة للاستعداد الجيد قبل الدخول في المنافسة، خاصة في ظل التغيرات الإدارية والفنية التي يشهدها الفريق، مع تواجد المدير الفني الجديد يانيك فيريرا والمدير الرياضي جون إدوارد، وهو ما يضع الجماهير أمام تطلعات جديدة في هذه النسخة من البطولة التي يسعى الزمالك للتتويج بها.

صدامات عربية قوية في الدور التمهيدي الأول

وجاءت قرعة الدور التمهيدي الأول لتشهد عدة صدامات عربية مثيرة، على رأسها مواجهة الملعب التونسي مع سنيم الموريتاني، بالإضافة إلى لقاء مرتقب بين الأهلي مدني السوداني والنجم الساحلي التونسي، في تكرار للمواجهات التقليدية القوية بين أندية شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

كما يلتقي ديكيداها الصومالي مع الزمالة السوداني، وهي المواجهة التي سترسم طريق المتأهل لملاقاة الزمالك، بينما سيواجه المصري البورسعيدي الفائز من لقاء ولايتا ديتشا الإثيوبي ورابع الدوري الليبي.

تواريخ الجولات.. بداية ساخنة في سبتمبر

وتُقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول أيام 19 و20 و21 سبتمبر 2025، على أن تُقام مباريات الإياب في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.

أما الدور التمهيدي الثاني، والذي يبدأ فيه الزمالك، فسيُلعب بنظام الذهاب والإياب أيضًا، حيث تقام جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر، وجولة الإياب بين 24 و26 أكتوبر.

هذه المواعيد تضع الأندية العربية أمام تحديات التوفيق بين المشاركات المحلية والإفريقية، خاصةً أن شهر أكتوبر سيشهد ازدحامًا في معظم الدوريات.

وجاءت أبرز مواجهات الدور التمهيدي الثاني:

إلى جانب مواجهة الزمالك المنتظرة، أفرزت القرعة مباريات نارية في الدور التمهيدي الثاني، أبرزها:

• الفائز من أشانتي كوتوكو (غانا) وكوارا يونايتد (نيجيريا) ضد الوداد المغربي.

• الفائز من جينراسيون فوت (السنغال) وأمادو ديالو (كوت ديفوار) ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

• الفائز من بانتال إف سي (سيراليون) وهافيا الغيني ضد شباب بلوزداد الجزائري.

• مباراة قوية تنتظر المصري ضد الفائز من مواجهة إثيوبية ليبية.

ومن المثير أيضًا أن يرى الجمهور عودة أولمبيك آسفي المغربي، والذي يواجه أحد الفائزين من الملعب التونسي أو سنيم الموريتاني، في سلسلة مواجهات مغاربية متوقعة.

الزمالك والفرصة الإفريقية المنتظرة

بعد موسم محلي مخيب، يدخل الزمالك الكونفدرالية بطموحات مختلفة، خاصة مع مشروع الإدارة الفنية الجديدة الذي يطمح إلى إعادة الفريق لمنصات التتويج القارية. ويأمل الجمهور الأبيض أن تكون هذه النسخة بداية عودة الفريق لمكانته الطبيعية بين كبار أفريقيا.

المواجهة الأولى في التمهيدي الثاني لن تكون سهلة رغم فارق الإمكانيات، نظرًا لكون الزمالك سيدخل تحت ضغط الفوز والتأهل، بينما يلعب منافسه الصومالي أو السوداني بأريحية البدايات المفاجئة.

