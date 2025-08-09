قتلى وجرحى في صفوف الجيش اللبناني بسبب انفجار ذخائر إسرائيلية

أفاد مراسل روسيا اليوم، اليوم السبت بمقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني، إثر انفجار ذخائر إسرائيلية من مخلفات الحرب في إحدى قرى جنوب لبنان.

وقال المراسل إن 5 عناصر في صفوف الجيش سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع بقوة من الجيش اللبناني اثناء قيامها بتفكيك ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية في بلدة مجدلزون جنوب لبنان.

وأشار إلى وصول قوة من الجيش اللبناني برفقة عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار.

