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تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي  بمحافظة الفيوم، أنها نظمت قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي استهدفت تقديم الدعم الطبي للمرضى غير القادرين بقريتي عزبة الجبل وقلمشاه بمركز إطسا، وقرية النزلة بمركز أبشواي، وشارك في القافلة إحدى المؤسسات الخيرية.

خدمات القافلة الطبية للفئات المستهدفة

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم: إن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات  (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، كما شملت الخدمة إجراء أشعة وتحاليل إلى 72 حالة.

 

وأكدت أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحملت المؤسسة الخيرية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

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وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى أن المديرية توفر الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

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