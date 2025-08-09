السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حزب مصر أكتوبر: السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إعلان إسرائيل احتلال غزة عسكريًا يمثل محاولة لترسيخ احتلال غير قانوني وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وامتداد لسلسة جرائم الحرب التي ارتكبتها في الأراضي المحتلة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي 

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر:" أن هذا القرار يعد تصعيدا خطيرا يهدد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ويقوض مبادرة حل الدولتين، ويوسع دائرة العنف والتطرف في المنطقة، واستمرار لسياسات القمع والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

 

 وشددت مديح على أن السلام لن يتحقق دون قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف حائط صد لتلك المحاولات التي ستنال من استقرار العالم أجمع وليس فقط المنطقة.

وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم الإاسرائيلية يجعل القوى الكبرى شريكة فيها ويهدد باندلاع أزمة إقليمية أوسع، موضحة أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها بالضغط في مختلف المحافل الدولية لوقف العدوان، مؤكدةً أن قرار الاحتلال سيزيد من المعاناة الإنسانية في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الجرائم الاسرائيلية الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الاسرائيلي قيام الدولة الفلسطينية ​غزة

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

الجنيه الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads