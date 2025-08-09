حزب مصر أكتوبر: السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إعلان إسرائيل احتلال غزة عسكريًا يمثل محاولة لترسيخ احتلال غير قانوني وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وامتداد لسلسة جرائم الحرب التي ارتكبتها في الأراضي المحتلة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر:" أن هذا القرار يعد تصعيدا خطيرا يهدد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ويقوض مبادرة حل الدولتين، ويوسع دائرة العنف والتطرف في المنطقة، واستمرار لسياسات القمع والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وشددت مديح على أن السلام لن يتحقق دون قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف حائط صد لتلك المحاولات التي ستنال من استقرار العالم أجمع وليس فقط المنطقة.

وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم الإاسرائيلية يجعل القوى الكبرى شريكة فيها ويهدد باندلاع أزمة إقليمية أوسع، موضحة أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها بالضغط في مختلف المحافل الدولية لوقف العدوان، مؤكدةً أن قرار الاحتلال سيزيد من المعاناة الإنسانية في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.