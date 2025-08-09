السبت 09 أغسطس 2025
ضابط إسرائيلي: احتلال غزة يحتاج حرب عصابات لم تنجح فيها أى دولة

 نقلت صحيفة التايمز عن ضابط سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي: أن احتلال مدينة غزة يتطلب حرب عصابات ولا أعرف أي دولة بالعالم نجحت فيها، مضيفا أن أي صراع وسط غزة سيزيد حدة المشكلات.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن مسئولين بجيش الاحتلال الإسرائيلي رأوا أن الضغط قد يعيد حماس للتفاوض واحتلال غزة يعرض الرهائن والجنود للخطر.

وأكدت القناة العبرية في تقرير اليوم السبت، أن مسؤولي جيش الاحتلال ووزير الخارجية جدعون ساعر والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يرون أن الفرصة السياسية لم تستنفد ويمكن التوصل لاتفاق جزئي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

 

 وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا، اليوم السبت، عن إدانتهم الشديدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

