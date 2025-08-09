محمد رمضان يكشف عن مشروع فني عالمي مع لارا ترامب

تلقى الفنان محمد رمضان دعوة من لارا ترامب المنتجة التلفزيونية وزوجة إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعرب رمضان عن سعادته بهذا التقدير الذي اعتبره تكريمًا للقارة الأفريقية والموسيقى العربية الأفريقية.

وأشار رمضان من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، إلى أن هذه الدعوة تحمل قيمة كبيرة، فكتب: “سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضًا للموسيقى العربية الأفريقية. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله.”

