الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

مي عمر تبدأ التحضير لمسلسل جديد مع المخرجة مريم أبو عوف

مي عمر، فيتو
مي عمر، فيتو

سافرت الفنانة مي عمر إلى سريلانكا بصحبة زوجها الفنان محمد سامي، لقضاء إجازة هناك قبل العودة إلى القاهرة والتحضير لمسلسلات الجديد الذي تشارك به في سباق دراما رمضان 2026.

وكشف مصدر مقرب من مي عمر، أنها تعاقدت بالفعل على بطولة عمل درامي يعرض في شهر رمضان المقبل، والذي سوف تخرجه مريم أبو عوف.

وأضاف المصدر أن مي اجتمعت بالفعل مع مريم خلال الفترة السابق، واتفقا على بعض التفاصيل المبدئية للعمل، الذي سوف يكون مختلفًا عن ما قدمته مي عمر من قبل.

مسلسل “إش إش”

جدير بالذكر أن مي عمر قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “إش إش”، الذي حقق نجاحا كبيرًا.

وشارك في بطولته ماجد المصري وإدوارد وانتصار وهالة صدقي وعصام السقا وعلاء مرسي وشيماء سيف ومن تأليف وإخراج محمد سامي

وتم تكريم الفنانة مي عمر على دورها في المسلسل من مهرجان الإذاعة والتليفزيون العربي.

وقد ظهرت مي خلال الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت الزي التونسي التقليدي في لمسة أثارت إعجاب الجمهور، وشاركت متابعيها مجموعة من الصور من لحظة التكريم، معلقة على حسابها الرسمي:

“تشرّفت بتكريمي كأفضل ممثلة عن مسلسل "إش إش" من مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي على مسرح قرطاج العظيم، وعايزة أقول كلمة من قلبي: تونس وجمهورها... استقبالكم كان فظيع جدًا وفوق الوصف، من أول لحظة حسّيت إني بين أهلي وناسي، قد إيه حبّكم غالي، كل تفصيلة كانت مليانة محبة وترحيب"

واختتمت مي رسالتها بتوجيه الشكر لتونس وشعبها، قائلةً: "شكرًا من قلبي لتونس الخضراء وشكرًا لكل حد سلّم، ضحك، شجّع، وهتف باسمي… محبّتكم وسام على صدري... ولاد تونس بحبّكم برشا".

 

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