انقطاع الكهرباء 25 ساعة متواصلة يثير غضب أهالي زراعة الزقازيق

شكى أهالي منطقة الزراعة الكائنة بمدينة الزقازيق محافظةالشرقية من انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 25 ساعة متواصلة، دون تدخل فعّال لحل الأزمة حتى الآن.

الكهرباء انقطعت ليومٍ كامل، ثم عادت لمدة ساعة واحدة فقط

وقال السكان إن الكهرباء انقطعت ليومٍ كامل، ثم عادت لمدة ساعة واحدة فقط قبل أن تنقطع مجددًا، مؤكدين أن شركة الكهرباء متواجدة في الموقع منذ أمس، لكن دون أي تقدم يذكر.



وأضاف الأهالي بغضب:"دخلنا اليوم الثاني بدون كهرباء، ومحدش عارف يصلحها، ولا نعرف متى ستعود!"، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنهاء معاناتهم المتواصلة.

التواصل مع أحد المسئولين بشركة كهرباء القناة

وفيما حاولت بوابة فيتو التواصل مع أحد المسؤولين بشركة كهرباء القناة لمعرفة أسباب الانقطاع، لم تتلق ردًا حتى الآن، وننتظر توضيحًا رسميًا من الشركة حول أسباب استمرار الأزمة لفترات طويلة.

رفع خدمات تلقي شكاوى انقطاع التيار الكهربائي

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع الخط الساخن لتلقي شكاوى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والمخصص برقم 121 من الخدمة.

يذكر أن الحكومة جددت تأكيدها بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء مؤكدة توفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وذلك تزامنا مع ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء مع دخول فصل الصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.